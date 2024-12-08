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Басилашвили заявил, что Фрейндлих стала «явлением в театральном мире»

Актер театра и кино Олег Басилашвили заявил, что Алиса Фрейндлих на сцене всегда создает человека, который не похож на того, которого видели ранее.
Таисия Кваша 2024-12-08 17:46:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Народный артист СССР Олег Басилавшили рассказал в интервью «Звезде» в честь 90-летнего юбилея Алисы Фрейндлих о работе с ней в театре и кино.

Он заявил, что на сцене Фрейндлих всегда создает нового человека, который не похож на того, которого видели вчера.

«Алиса является тем человеком, которого можно назвать явлением в театральном мире», - отметил актер.

Басилашвили также добавил, что работать с ней - это большое счастье.

«Я питаюсь от нее настроением, ее глазами, ее партнерством, и это позволяет мне быть на ее уровне в какой-то степени», — рассказал артист.

Напомним, что сегодня актриса театра и кино Алису Фрейндлих стала кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Согласно указу президента России Владимира Путина, народную артистку СССР представили к награде за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

#Кино #театр #олег басилашвили #народный артист СССР #наш эксклюзив #алиса фрейндлих
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