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Фрейндлих стала кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Народную артистку СССР представили к награде «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Сегодня ей исполнилось 90 лет.
Глеб Владовский 2024-12-08 12:28:36
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ появился на портале официальной и правой информации.

Согласно документу, народную артистку СССР наградили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. К госнаграде также представили гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Напомним, что 8 декабря Фрейндлих исполнилось 90 лет. Актриса родилась в 1934 году в Ленинграде в актерской семье. За всю свою карьеру она снялась в более чем 50 кинолентах и сериалах, в том числе «Служебном романе», где она сыграла роль Людмилы Калугиной.

#в стране и мире #Владимир Путин #алиса фрейндлих #орден за заслуги перед отечеством
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