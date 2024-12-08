Фрейндлих стала кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ появился на портале официальной и правой информации.

Согласно документу, народную артистку СССР наградили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. К госнаграде также представили гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Напомним, что 8 декабря Фрейндлих исполнилось 90 лет. Актриса родилась в 1934 году в Ленинграде в актерской семье. За всю свою карьеру она снялась в более чем 50 кинолентах и сериалах, в том числе «Служебном романе», где она сыграла роль Людмилы Калугиной.