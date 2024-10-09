Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в госпиталь имени Мандрыка и вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции.

Одну из звезд Героя получил командир мотострелкового батальона майор Владимир Манохин - он сдержал наступление неприятеля в районе важного населенного пункта в Херсонской области, отражая массированные атаки неделю.

Еще одним награжденным стал капитан Максим Бахарев - он был командиром взвода ПТУР. Он оборонял один из населенных пунктов в Запорожской области. Его решительные действия позволили остановить наступление неприятеля - в ходе отражения атак Бахарев лично уничтожил два танка и четыре БМП. Он продолжал руководить обороной, несмотря на полученные ранения.

Третьим военнослужащим, получившим награду из рук министра, стал сержант Сергей Седов. Он действовал в составе штурмового отряда. Его мужество и героизм позволили захватить важные позиции врага в ДНР - из-за этого российский мотострелковый полк стремительно продвинулся вглубь обороны противника.

Кроме этого, министр пообщался с руководством госпиталя, обсудив перспективу развития лечебно-диагностической базы медучреждения. Белоусов отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей - это необходимо для скорейшего восстановления здоровья получивших ранения военнослужащих.

Генерал-майор медицинской службы Павел Крайнюков отметил, что оснащение операционных позволяет военным медикам оказывать высокотехнологичную медпомощь военнослужащим, возвращая их в строй как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что в госпитале имени Мандрыка вручили госнаграды участникам спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.