Минприроды РФ: у Земли впереди еще гарантированно 10 тысяч лет тепла

Земля находится в «теплом» межледниковом периоде длительностью в 20 тысяч лет, впереди остались еще 10 тысяч лет относительно теплого климата на планете, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«Мы находимся в межледниковом периоде. Он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили. У нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла», - сказал Козлов в ходе открытия нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

По его словам, эти данные удалось получить, благодаря исследованиям, проводимым специалистами станции. Однако в рамках открытия комплекса также предупредили, что температура может вырасти выше «комфортной» или той, которую хотелось бы иметь, из-за воздействия человека.

При этом на станции будут дальше изучать ледяные образцы из Антарктиды, которые позволяют делать выводы о климатической истории планеты и изменении климата.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин дал старт работе нового уникального зимовочного комплекса на станции «Восток» - это первое здание в мире, созданное в центре Антарктиды вблизи Южного геомагнитного полюса Земли. Недавно под станцией также обнаружили реликтовое озеро, которые ученые станции смогут эффективно исследовать.