Эксперт перечислил приложения, из-за которых телефон быстро разряжается

Приложения в смартфонах позволяют оставаться всегда на связи, быть в курсе всех событий и общаться с большим количеством людей удаленно. Однако есть ряд программ, из-за которых батарея телефона очень быстро разряжается. О каких конкретно приложениях идет речь – рассказал IT-специалист Илья Казаков в беседе с RT.

На первое место среди «пожирателей» заряда аккумулятора эксперт поставил социальные сети. По его словам, взаимодействие с помощью постов, видео, фотографий и сообщений влияет на состояние батареи телефона.

«Такие приложения постоянно работают в фоновом режиме, загружая новый контент и отправляя уведомления, а на это уходит слишком много энергии. Очевидно, интенсивное использование медиафайлов, частые обновления и фоновые процессы делают соцсети одними из главных пожирателей батареи», — отметил Казаков.

Но торопиться удалять соцсети не стоит. Достаточно для экономии заряда отключить фоновые обновления и уведомления.

Второе место среди приложений, которые забирают заряд телефона, занимают сервисы с GPS-навигацией в реальном времени. Кроме того, что они транслируют построенный маршрут, озвучивают голосом направления для движения транспорта, GPS-навигация также запускает фоновые процессы для обновления карт и данных о дорожном движении.

Следующие на очереди приложения, в которых можно создавать короткие видеоролики и делиться ими. Они требуют постоянной загрузки и обработки данных, что тоже сказывается на аккумуляторе.

Популярные видеоплатформы, где можно смотреть развлекательный контент, ставить лайки и всячески взаимодействовать, используют большие объёмы вычислительной мощности и заряда батареи, заявил Казаков.

Отказываться от просмотра видео тоже не стоит. Для экономии заряда телефона можно просто снизить качество просматриваемого медиа, но все-таки не использовать телефон в качестве карманного телевизора.

Также видеозвонки, которые не теряют своей популярности уже который год, потребляют много энергии из-за использования камеры. Фоновая активность приложения для обновления встреч и уведомлений также разряжает аккумулятор. Однако, если видео непринципиально, то можно использовать режим «только аудио» во время видеоконференций, а также уменьшить яркость экрана.

Современные графические игры тоже существенно влияют на состояние аккумулятора смартфона. Они нагружают процессор и графическую подсистему гаджета почти на максимум. Из-за этого растет потребление заряда.