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На миллионы лет назад: как новый комплекс российской станции «Восток» поможет узнать секреты Антарктиды

Павел Кутаренко
07:46 16.12.2022
Строительство зимовочного комплекса для изучения реликтового озера под станцией планируют завершить к 2024 году.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская арктическая станция «Восток», которая в этом году отмечает юбилей, приобретет новый зимовочный комплекс — подготовительные работы начались, стройку планируется завершить к концу 2024-го года. В новом блоке будут жить специалисты, которые, в частности, займутся изучением уникального озера, расположенного прямо под станцией.

В холодильнике лаборатории Арктического и Антарктического института в Санкт-Петербурге при температуре -45 градусов хранятся образцы льда, привезенные учеными из Антарктиды. Возраст льда — от 600 тысяч лет до миллиона, сейчас идут исследования, чтобы установить его точно.

В лаборатории на самом передовом в стране оборудовании изучают древний лед, добытый на глубине в 3,5 километра. Расплавленные образцы отправляют на изотопный анализ, из талой воды извлекают пузырьки воздуха, чтобы установить, каким был климат на Земле тогда, когда лед сформировался. В нем можно будет даже обнаружить следы глобальных катаклизмов — будь то извержение вулкана или падение на планету гигантского астероида. Но главное, что полученные данные позволят спрогнозировать развитие глобального потепления.

«Чтобы предвидеть и угадывать будущее, надо знать прошлое. Мы сможем отследить все климатические циклы и разгадать многие загадки, которые до сих пор стоят перед наукой», — объясняет научный сотрудник лаборатории изменений климата Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Алексей Туркеев.

Самый ценный на планете лед добывают в буровом комплексе станции «Восток» в Антарктиде. Поднятые образцы  хранят в особом кернохранилище.

Минус сорок летом, которое в Антарктиде как раз идет сейчас, и до -89 зимой, полярная ночь — треть года, постройки под пятиметровой толщей снега. Именно в таких условиях целый год живут и работают члены Российской Антарктической экспедиции на станции «Восток».

«Никого нет, исключительно тяжелые условия, полностью автономное существование и никто помощи не принесет. Она (станция. — Прим.ред.) является легендой, потому что нигде нет таких условий, как на "Востоке". Недаром на станцию приезжают люди для подготовки к лунным экспедициям, космонавты», — рассказывает ведущий специалист Российской антарктической экспедиции Сергей Бондарцев.

«Восток» — единственная действующая российская внутриконтинентальная станция. Она была основана ровно 65 лет назад, но тогда никто не предполагал, что под ней позже будет обнаружено крупнейшее реликтовое озеро в Антарктиде. Что в глубинах озера, подо льдом толщиной почти в четыре километра пока никому не известно, необходима современная база для исследований. Именно поэтому правительством России и Русским географическим обществом было принято решение о создании нового зимовочного комплекса.

«Это будет грандиозный зимовочный комплекс протяженностью 140 метров, высотой до 17 метров, модульный трехэтажный комплекс на свайных опорах, для этого специально уплотнили плиту снежную», — отмечает директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Блоки  модульного комплекса уже доставили на станцию «Восток» санно-гусеничными поездами, протяженность маршрута — 1,5 тысячи километров в одну сторону. Построить и запустить новый «Восток» планируют в рекордные сроки, уже к концу 2024 года.

«Эта станция вобрала все лучшие разработки и технологии, которые были использованы при строительстве станции на земле Франца-Иосифа — "арктического трилистника". Она будет одной из лучших станций в Антарктиде и примером для всего международного сообщества того, как надо строить, для того, чтобы люди жили комфортно в условиях полюса холода», — говорит первый вице-президент МОО «Ассоциация полярников» Михаил Слипенчук.

Программа инновационных исследований на новой станции «Восток» уже готова — там построят свой буровой комплекс, чтобы изучать реликтовое озеро, появятся солнечная энергетическая установка, системы отопления и водоснабжения. Хотя за 65 лет работы станции «Восток» российские полярники уже привыкли ежедневно вырубать снежные глыбы и таскать их по обледеневшим туннелям, чтобы получить пресную воду в точке абсолютного холода.

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