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Песков: озвученные Трампом потери ВСУ не соответствуют действительности

Потери украинских войск кратно превышают потери РФ, подчеркнули в Кремле.
2024-12-08 14:39:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Заявление Дональда Трампа о том, что потери ВСУ в зоне спецоперации якобы составили 400 тысяч человек, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что они (данные потерь - Прим. ред.) изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны. Дальнейшее продолжение таких темпов приведет к полному истощению украинской армии», - заявил Песков журналистам.

Из-за нехватки людей киевский режим может понизить мобилизационный возраст до 18 лет и ужесточить процесс насильственного набора людей. Но это ничего не изменит - ситуация в ВСУ близка к катастрофической, подчеркнул спикер Кремля.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп накануне провел переговоры с Владимиром Зеленским. Позже он написал в соцсетях о том, что Украина «бессмысленно потеряла солдат и мирных жителей». Также избранный президент США призвал Киев к немедленному прекращению огня.

 

#Украина #Дональд Трамп #ВСУ #Дмитрий Песков #Потери
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