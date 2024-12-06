FPV-дроны уничтожили украинский пункт управления беспилотниками

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили пункт управления, оборудованный их украинскими «коллегами». Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство опубликовало и кадры объективного контроля - на них видно, что ВС РФ использовали два FPV-дрона, чтобы разгромить украинский пункт управления.

«Первый FPV-дрон, управляемый российскими операторами, поразил разбегающихся боевиков-операторов БПЛА ВСУ недалеко от пикапа с оборудованием БПЛА», - говорится в сообщении.

Далее тут же последовал второй дрон - он ликвидировал автомобиль ВСУ, в котором находилось необходимое для ведения боевых действий оборудование.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении украинского танка в приграничном районе Курской области - он тоже стал добычей российского оператора FPV-дронов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.