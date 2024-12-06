МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны уничтожили украинский пункт управления беспилотниками

Удар наносился в районе населенного пункта Новоочеретоватое, отметили в Минобороны России.
2024-12-06 13:05:45
© Фото: Минобороны России

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили пункт управления, оборудованный их украинскими «коллегами». Об этом сообщает Минобороны России. 

Российское оборонное ведомство опубликовало и кадры объективного контроля - на них видно, что ВС РФ использовали два FPV-дрона, чтобы разгромить украинский пункт управления. 

«Первый FPV-дрон, управляемый российскими операторами, поразил разбегающихся боевиков-операторов БПЛА ВСУ недалеко от пикапа с оборудованием БПЛА», - говорится в сообщении. 

Далее тут же последовал второй дрон - он ликвидировал автомобиль ВСУ, в котором находилось необходимое для ведения боевых действий оборудование.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении украинского танка в приграничном районе Курской области - он тоже стал добычей российского оператора FPV-дронов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #СВО #пункт управления #FPV-дроны #ВСУ РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 