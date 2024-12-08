Полярное сияние и сбои связи: астроном о влиянии солнечных вспышек на Землю

Вспышки на Солнце - это довольно частое явление, которые могут привести к тому, что плазма, добираясь до Земли, вызывает магнитные бури. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт.

По словам эксперта, магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, в результате которых в небе можно наблюдать, например, полярное сияние.

«Однако при таких бурях может наблюдаться нарушение в работе радиосвязи. Не защищены также от них и спутники связи», - рассказал астроном.

Кроме того, при сильных магнитных бурях может также нарушиться работа систем электроснабжения.

«Несмотря на то, что еще более-менее можно справиться с этими неприятностями, сейчас самый лучший способ бороться с ними - это предсказывать появление новых бурь», - отметил Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что на Солнце зафиксировали две мощные вспышки высшего класса Х.