На Солнце зафиксировали две сильнейшие вспышки

На Солнце зафиксировали две вспышки высшего класса Х. Об этом сообщили в центре мониторинга солнечной активности.

«8 декабря в 12:06 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01:15 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут», - цитирует заявление центра ТАСС.

Ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали на Солнце сфокусированное плазменное цунами. Согласно опубликованному исследованию, во внешней части солнечной атмосферы под воздействием магнитных полей звезды появляются магнитогидродинамические волны. Благодаря им происходит нагревание корональной плазмы и, следовательно, генерация мощных солнечных вспышек.