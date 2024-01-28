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Пожар в Театре сатиры в Москве потушили

Спасатели эвакуировали из здания 50 человек, информации о пострадавших не поступало.
Анна Назайкина 2024-01-28 14:14:01
© Фото: moscowproc, Telegram

Пожар в Театре сатиры в Москве удалось ликвидировать, сообщили в столичном главке МЧС России.

«Принятыми мерами возгорание полностью ликвидировано», - говорится в сообщении.

Возгорание в театре на Триумфальной площади произошло сегодня утром. Очевидцы в соцсетях делились кадрами горящего здания.

Площадь пожара достигала 250 метров квадратных, спасатели эвакуировали из театра 50 человек, о пострадавших не сообщалось.

Причина ЧП на данный момент неизвестна, прокуратура Москвы проконтролирует установление обстоятельств произошедшего.

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