В Москве горит Театр сатиры

Возгорание произошло в Московском академическом театре Сатиры в центре Москвы. По сообщениям очевидцев - горит купол здания, пишет «360». По данным источников телеканала, горит на площади 200 квадратных метров и огонь продолжает распространяться по перекрытиям и конструкциям крыши.

В столичном главке МЧС уточнили, что на Триумфальную площадь уже прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

«Происходит выход дыма из под кровли административного здания», - говорится в сообщении.

На месте работают 62 человека и 14 единиц специальной техники. О причинах возгорания не сообщается.