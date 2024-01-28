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В Москве горит Театр сатиры

По предварительной информации, горит купол здания.
Ян Брацкий 2024-01-28 11:22:01
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: МЧС России

Возгорание произошло в Московском академическом театре Сатиры в центре Москвы. По сообщениям очевидцев - горит купол здания, пишет «360». По данным источников телеканала, горит на площади 200 квадратных метров и огонь продолжает распространяться по перекрытиям и конструкциям крыши. 

В столичном главке МЧС уточнили, что на Триумфальную площадь уже прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

«Происходит выход дыма из под кровли административного здания», - говорится в сообщении.

На месте работают 62 человека и 14 единиц специальной техники. О причинах возгорания не сообщается.

#Москва #пожар #МЧС России #театр сатиры
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