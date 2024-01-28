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Горящую кровлю Театра сатиры начали разбирать

Над куполом Театра сатиры поднимается серый дым, на кровле работают более десяти спасателей.
Ян Брацкий 2024-01-28 13:45:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожарные приступили к разбору загоревшейся кровли Театра сатиры. На опубликованных кадрах видно, как они снимают металлические листы железа и спускают их вниз. На крыше работают более десятка человек, из-под купола продолжает валить серый дым.

Возгорание в Театре сатиры произошло сегодня в 11:00. Как ранее сообщили источники в столичном главке МЧС, площадь возгорания достигла 350 квадратных метров. Огонь распространился по деревянным перекрытиям. Тушение затруднено конструктивными особенностями здания.

Ранее сообщалось, что после возгорания в Театре сатиры начался сбор руководящего состава МЧС Центрального административного округа. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, причины случившегося устанавливаются.

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