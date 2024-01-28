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Площадь пожара в Театре сатиры в Москве выросла до 350 «квадратов»

На Триумфальной площади из-за ЧП было ограничено движение транспорта.
Анна Назайкина 2024-01-28 12:02:01
© Фото: МЧС РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Площадь пожара в Театре сатиры в Москве выросла до 350 «квадратов», об этом «Звезде» сообщил источник в экстренных службах.

«Огонь распространяется. Тушение затруднено конструктивными особенностями здания», - говорится в сообщении.

В столичной Госавтоинспекции москвичей предупредили об ограничении движения транспорта на Триумфальной площади в районе дома номер 2. Сейчас правоохранители обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара.

Ранее стало известно, что из-за ЧП начался сбор руководящего состава МЧС ЦАО.

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