Площадь пожара в Театре сатиры в Москве выросла до 350 «квадратов», об этом «Звезде» сообщил источник в экстренных службах.

«Огонь распространяется. Тушение затруднено конструктивными особенностями здания», - говорится в сообщении.

В столичной Госавтоинспекции москвичей предупредили об ограничении движения транспорта на Триумфальной площади в районе дома номер 2. Сейчас правоохранители обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара.

Ранее стало известно, что из-за ЧП начался сбор руководящего состава МЧС ЦАО.