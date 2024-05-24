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Астрономы зафиксировали сфокусированное цунами из плазмы на Солнце

По мнению астрономов, оно вызвано вспышкой на звезде, произошедшей еще в 2011 году.
Глеб Владовский 2024-05-24 09:13:33
© Фото: McPHOTOM, Gann, imago, Globallookpress

Астрономы обнаружили на Солнце сфокусированное плазменное цунами. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communication.

Согласно статье, во внешней части солнечной атмосферы под воздействием магнитных полей звезды появляются магнитогидродинамические волны (колебания электрически заряженной среды, напоминающей по поведению жидкость).

Благодаря им происходит нагревание корональной плазмы и, следовательно, генерация мощных солнечных вспышек.

Отмечается, что произошедшая еще в 2011 году вспышка на Солнце вызвала мощные волны, которые перемещались по поверхности звезды через корональную дыру - область с относительно холодной и менее плотной плазмой со скоростью около 350 километров в секунду.

Проходившие через дальний край дыры волны изменили свою дугообразную форму на седловидную. После чего они собрались в точке, делая вид сфокусировавшегося света с помощью собирающей линзы. В данном случае корональная дыра выполняла роль линзы.

#в стране и мире #солнце #астрономы #плазменное цунами
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