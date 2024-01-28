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Песков признался, что ему стыдно перед детьми за уделенное работе время

По мере того, как дети взрослеют, они начинают обиды изливать, рассказал представитель Кремля.
Анна Назайкина 2024-01-28 15:21:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о том, как он совмещает рабочие обязанности с отцовством.

Представитель Кремля признался, что порой он вынужден жертвовать временем с семьей ради работы.

«Внутренне обижаются. Они понимают, они привыкают, но обида есть. По мере того, как они взрослеют, они потом эти обиды начинают изливать, раскатывать. Становится стыдно», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли он «наверстать» упущенное, Песков заявил, что надеется на то, что у него получится сделать это.

 «На самом деле дети важнее, чем работа», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Однако, отметил представитель Кремля, человек начинает понимать это только с годами.

Ранее Песков в беседе с «МГИМО 360» объяснил, почему его дочь Елизавету никогда нельзя было считать «ребенком-мажором». Он рассказал о жизни девушки во время учебы во Франции.

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