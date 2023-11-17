Песков объяснил, почему его дочь Елизавета никогда не была «ребенком-мажором»

Сейчас ее жизнь устаканилась, она стала изрядной карьеристкой, отметил представитель Кремля.

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в беседе со студенческим информационным каналом «МГИМО 360» о том, что его дочь Елизавета никогда не была «ребенком-мажором».

По словам представителя Кремля, у нее была непростая жизнь, когда она училась во Франции, ей приходилось жить бедно и решать большое количество проблем.

«У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба, не только в России, она училась еще и во Франции. Она всегда жила там очень бедно, в очень спартанских условиях», - сказал он.

Песков добавил, что его дочь долго искала себя, но теперь все нормализовалось, она стала «изрядной карьеристкой».

На вопрос о том, как удалось так воспитать своего ребенка, пресс-секретарь главы государства ответил, что все дело в самой жизни, которая вынудила Елизавету преодолевать трудности, думать над тем, где жить в другой стране и как сэкономить, чтобы «купить новые джинсы» в конце месяца.