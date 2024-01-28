Финляндия выбирает нового президента

Жители Финляндии 28 января выберут будущего президента страны. Первые после вступления Финляндии в НАТО выборы стартовали, говорится на сайте министерства юстиции страны.

Избирательные участки открыли свои двери в 9 утра по местному времени (10.00 мск) и закроются в 20.00 (21.00 мск).

В голосовании смогут принять участие 4,55 миллиона граждан страны с населением в 5,56 миллиона человек. Живущие за границей финны уже отдали свой голос - с 17 по 23 января была предоставлена возможность проголосовать.

Первые результаты появятся около полуночи по местному времени. А 30 января должны быть объявлены официальные результаты первого тура. Чтобы одержать победу на президентских выборах кандидату надо набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет - состоится второй тур, он запланирован на 11 февраля.

За пост президента будут бороться девять кандидатов. Нынешнего президента Саули Ниинисте среди них нет, поскольку он возглавляет страну с 2012 года (два срока правления по шесть лет подряд). Согласно опросам, фаворитами являются экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИДа Пекка Хаависто.

В случае избрания в президенты Финляндии Александра Стубба страна не собирается поддерживать политические отношения с руководством России до момента окончания конфликта на Украине. При этом Стубб отметил, что не желал бы ухудшения дипломатических связей с Москвой.