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СК: заснувший водитель автобуса мог спровоцировать ДТП в Краснодарском крае

В результате аварии пятеро человек погибли, еще девять, включая двух детей, доставлены в больницы.
Ян Брацкий 2024-01-28 12:30:01
© Фото: kubansledcom, Telegram

Лобовое столкновение пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого погибли пять человек, могло произойти по вине водителя автобуса. Об этом сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в ночь на 28 января на участке автодороги «Кавказ» в Павловском районе края. В результате столкновения погибли оба водителя, два пассажира автобуса и один пассажир грузовика. Девять человек, включая двух детей, доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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