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Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

В устранении последствий аварии принимают участие 27 человек и 11 единиц специальной техники.
Ян Брацкий 2024-01-28 08:03:01
© Фото: mvd_23, Telegram © Видео: mvd_23, Telegram

Пять человек погибли, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на трассе в Краснодарском крае. Трагедия произошла глубокой ночью в районе станицы Новоулешковской.

«На 15-м километре трассы Р-217 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса "Неоплан" сообщение Москва-Нальчик и грузового автомобиля Hyundai», - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В настоящее время часть трассы остается перекрытой, на месте ДТП организовано реверсивное движение. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Причины ДТП устанавливаются.

#Краснодарский край #грузовик #ДТП #автобус #ГИБДД
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