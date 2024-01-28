Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Пять человек погибли, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на трассе в Краснодарском крае. Трагедия произошла глубокой ночью в районе станицы Новоулешковской.

«На 15-м километре трассы Р-217 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса "Неоплан" сообщение Москва-Нальчик и грузового автомобиля Hyundai», - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В настоящее время часть трассы остается перекрытой, на месте ДТП организовано реверсивное движение. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Причины ДТП устанавливаются.