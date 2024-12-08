В ЯНАО произошло массовое отравление детей-спортсменов

В Пуровском районе Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) произошло массовое отравление несовершеннолетних спортсменов. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

«По версии следствия, 07 декабря 2024 года в Тарко-Сале проходили Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области», - говорится в заявлении.

В результате происшествия 39 детей с признаками отравления обратились в больницу. Некоторым спортсменам потребовалась госпитализация.

В СК РФ сообщили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.