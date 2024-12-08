МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЯНАО произошло массовое отравление детей-спортсменов

По данным следствия, в больницу обратились 39 несовершеннолетних конькобежцев.
Глеб Владовский 2024-12-08 12:55:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Пуровском районе Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) произошло массовое отравление несовершеннолетних спортсменов. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

«По версии следствия, 07 декабря 2024 года в Тарко-Сале проходили Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области», - говорится в заявлении.

В результате происшествия 39 детей с признаками отравления обратились в больницу. Некоторым спортсменам потребовалась госпитализация.

В СК РФ сообщили, что  в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

#в стране и мире #Свердловская область #янао #массовое отравление #дети-спортсмены
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 