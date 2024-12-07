Алиса Фрейндлих рассказала, как отметит свое 90-летие

8 декабря народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отметит свой 90-летний юбилей. Актриса, известная своими ролями в фильмах «Служебный роман» и «Д’Артаньян и три мушкетера», не любит создавать лишний шум вокруг ее юбилея и отшучивается, когда кто-то пытается поздравить ее. На встрече по случаю открытия выставки «Театральное Комарово» она уверила всех, что ей еще «бежать свою дистанцию».

Свое детство Алиса Бруновна провела в блокадном Ленинграде. Свою немецкую фамилию получила от отца, известного советского актера Бруно Фрейндлиха. Ее папа поначалу сомневался, что дочь сможет стать известной актрисой, которую сейчас знают и любят миллионы.

В начале актерской карьеры Алисе Фрейндлих предлагали играть в эпизодических ролях, как роль буфетчицы в фильме «Полосатый рейс» 1961 года. Наибольшую известность актрисе принесла роль Людмилы Прокофьевны в «Служебном романе» Эльдара Рязанова. Эту роль она получила в 43 года.

После роли королевы Анны Австрийской в «Трех мушкетерах» Георгия Юнгвальд-Хилькевича Фрейндлих стали приписывать роман с молодым «Д’Артаньяном», но Михаил Боярский уверяет, что никакого романа у них не было, а дружба длится до сих пор.

«Мы до сих пор по-человечески с ней очень близки и дружны, делимся впечатлениями о наших внуках, а она - уже и о правнуках. У нас много интересных тем для совместного собеседования», - рассказывает народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Алиса Фрейндлих всегда бралась за роли, у которых «есть судьба», как Харита Игнатьевна в «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова или жена Сталкера из фильма «Сталкер» Андрея Тарковского.

Олег Басилашвили, коллега по спектаклю «Лето одного года», признается, что до сих пор смотрит на Алису Бруновну снизу вверх, хотя они родились в один год. Он уверяет, что работать с ней на одной сцене - это большое счастье.

«Потому что каждый раз она как актриса создает новый образ. И не просто притворяется, а начинает жить в этом образе и создает нового человека», - отмечает народный артист СССР.

У Алисы Фрейндлих на счету более 60 ролей в кино и более 100 - в театре. Актриса отмечает, что театр она любит больше. Скоро новый спектакль, и народная артистка снова выйдет на сцену.