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Москвичам пообещали рекорд по осадкам за сутки

За ночь в Москве выпало 9мм осадков, а в течение дня ожидается еще 7-10мм.
Глеб Владовский 2024-12-08 11:33:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве, в воскресенье 8 декабря, выпадет рекордное количество осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Учитывая, что за ночь в Москве выпало 9мм осадков, а в течение дня ожидается еще 7-10мм, высока вероятность установления суточного рекорда осадков для 8 декабря», - приводит его слова 360.ru.

Метеоролог отметил, что ранее рекорд зафиксировали еще в 1988 году. Тогда в этот же день выпало до 15мм осадков.

Тишковец также отметил, что сугробы вырастут на 3-5 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к понедельнику снежный покров на улицах Москвы будет высотой от 5 до 10 сантиметров.

#Москва #Погода #осадки #Евгений Тишковец
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