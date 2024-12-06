Уровень снега в Москве к понедельнику достигнет 5 -10 см

К началу следующей недели на улицах Москвы появится снежный покров высотой от 5 до 10 сантиметров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По оценкам, в начале следующей недели москвичи с удовольствием увидят снег... Его высота будет от 5 до 10 сантиметров, а в некоторых районах Московской области - даже до 15», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее метеоролог рассказал, что нынешняя зима в России станет по большей части теплой. По его данным, в Сибири, особенно на севере, будет преобладать теплая погода, на 5-10 градусов выше нормы, но в зимнем исполнении. При этом, в сравнении с Москвой, такие сибирские температуры будут считаться сильными морозами.