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Аксенов: всех причастных к диверсиям в Крыму участников ДРГ задержали

Все, кто причастен к диверсиям, ответят по всей строгости закона, подчеркнул глава республики.
Анна Назайкина 2024-01-28 12:15:01
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости

Всех диверсантов из ДРГ, которые участвовали в совершении терактов на территории Крыма, удалось найти и задержать. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире ТРК «Вести-Крым».

Он подчеркнул, что силовики смогли схватить все без исключения диверсионно-разведывательные группы, которые причастны к подрывам на ж/д путях и другим преступлениям.

«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее», – приводит его слова Sputnik.

Аксенов обратил внимание на то, что все, кто причастен к диверсиям, ответят по всей строгости закона.

В декабре прошлого года в ФСБ сообщили, что силовики пресекли деятельность сети агентов украинских спецслужб, ее создали под контролем западных стран на территории Крыма.

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