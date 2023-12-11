В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму устранили глубоко законспирированную сеть агентов украинских спецслужб

Максим Крюков
10:14 11.12.2023
По данным ФСБ, агентурная сеть планировала совершить теракты в отношении сотрудников ведомства, представителей органов государственной власти и военнослужащих ВС РФ.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
Читайте нас на:

В 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности России, взаимодействуя со Следственным комитетом РФ, пресекли деятельность глубоко законспирированной сети агентов украинских спецслужб, которая была создана под контролем Запада на территории Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что агентурная сеть планировала совершить диверсионно-террористические акты в отношении представителей органов государственной власти, российских военнослужащих и сотрудников ФСБ России, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова. Отмечается, что были выявлены кураторы из Главного управления разведки МО Украины и СБУ.

В ЦОС ФСБ добавили, что объектами планируемых терактов были глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

Помимо этого, органы госбезопасности предотвратили совершение 14 террористических актов, в том числе подрывы шести участков ж/д полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств. На территории Крыма обнаружили 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых были изъяты 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ. За подготовку диверсионной деятельности были осуждены 10 человек.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму задержали агента украинских спецслужб по подозрению в шпионаже в пользу ВСУ. Сообщалось, что житель полуострова отслеживал передвижения сотрудников Росгвардии и собирал данные об инженерных сооружениях и заграждениях, которые обеспечивают оборону полуострова.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:52 В стране и мире
Yonhap: американский F-16 потерпел крушение у Корейского полуострова
04:44 В стране и мире
The Economist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе к концу года
03:30 В стране и мире
В Российской государственной библиотеке в центре Москвы произошел пожар
03:15 В стране и мире
Саудовский принц рассказал о значении визита Путина в Эр-Рияд
02:47 В стране и мире
В МИД РФ рассказали о работе над вопросом о трибунале для руководства Украины
Популярное
На серебряном жезле Милея изобразили головы его собак-клонов
Видео
Астроном Денисенко рассказал, как и когда можно увидеть звездопад Геминиды
Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Видео
Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.