В Крыму устранили глубоко законспирированную сеть агентов украинских спецслужб

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В 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности России, взаимодействуя со Следственным комитетом РФ, пресекли деятельность глубоко законспирированной сети агентов украинских спецслужб, которая была создана под контролем Запада на территории Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что агентурная сеть планировала совершить диверсионно-террористические акты в отношении представителей органов государственной власти, российских военнослужащих и сотрудников ФСБ России, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова. Отмечается, что были выявлены кураторы из Главного управления разведки МО Украины и СБУ.

В ЦОС ФСБ добавили, что объектами планируемых терактов были глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

Помимо этого, органы госбезопасности предотвратили совершение 14 террористических актов, в том числе подрывы шести участков ж/д полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств. На территории Крыма обнаружили 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых были изъяты 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ. За подготовку диверсионной деятельности были осуждены 10 человек.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму задержали агента украинских спецслужб по подозрению в шпионаже в пользу ВСУ. Сообщалось, что житель полуострова отслеживал передвижения сотрудников Росгвардии и собирал данные об инженерных сооружениях и заграждениях, которые обеспечивают оборону полуострова.