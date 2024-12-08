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В США предложили радикальные меры по Украине из-за «Орешника»

«Орешник» меняет баланс сил как на Украине, так и в международном плане в целом, пишет National Interest.
Игнат Далакян 2024-12-08 10:17:07
© Фото: MedvedevRussiaE, X

Соединенным Штатам следует деэскалировать украинский конфликт из-за российской ракеты «Орешник». Об этом пишет National Interest.

В материале говорится, что без возможности пополнить свой арсенал гиперзвукового оружия, который смог бы противостоять «Орешнику», а также без любых подходящих систем обороны от него сейчас был бы лучший момент для любого здравомыслящего американского лидера начать деэскалацию.

По словам автора статьи, наличие «Орешника» у Российской Федерации меняет баланс сил не только на Украине, но в международном плане в целом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что групповое применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» можно сравнить по силе с ядерным оружием. По словам главы государства, новейшая система не имеет аналогов в мире.

#в стране и мире #ракета #сша #Баланс сил #орешник
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