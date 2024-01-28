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Очевидцы засняли момент обрушения аварийного дома в Ростове

Накануне вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда, жильцов поспешили эвакуировать.
Ян Брацкий 2024-01-28 10:15:01
© Фото: rostovcitynews, VK © Видео: rostovcitynews, VK

Момент обрушения первого подъезда жилого дома в Ростове-на-Дону попал на видео. На кадрах видно, как в районе второго этаже кирпичная кладка начала надламываться, после чего вся стена с грохотом и пылью полетела вниз.

К счастью, никто под завалам не оказался, поскольку жильцов эвакуировали накануне вечером, когда в стене появились первые трещины и произошло ее частичное обрушение. Пострадавшим предоставили квартиры для временного проживания.

Кирпичная пятиэтажка 1963-го года постройки. В 2000 году дом признали аварийным. Сейчас на месте дежурят спасатели и представители коммунальных служб.

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