Очевидцы засняли момент обрушения аварийного дома в Ростове

Момент обрушения первого подъезда жилого дома в Ростове-на-Дону попал на видео. На кадрах видно, как в районе второго этаже кирпичная кладка начала надламываться, после чего вся стена с грохотом и пылью полетела вниз.

К счастью, никто под завалам не оказался, поскольку жильцов эвакуировали накануне вечером, когда в стене появились первые трещины и произошло ее частичное обрушение. Пострадавшим предоставили квартиры для временного проживания.

Кирпичная пятиэтажка 1963-го года постройки. В 2000 году дом признали аварийным. Сейчас на месте дежурят спасатели и представители коммунальных служб.