Украинские националисты шесть раз за последние сутки атаковали территорию ДНР. Об этом говорит сводка представительства республики в СЦКК.

«Шесть фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - говорится в сообщении.

Все шесть обстрелов пришлись на горловское направление. Всего ВСУ выпустили 13 боеприпасов. Информации о жертвах или пострадавших среди мирного населения нет.

Украинские боевики регулярно наносят удары по новым регионам и приграничным территориям РФ. Они обстреливают в том числе населенные пункты Курской области, из-за чего гибнут мирные жители. Так, 6 декабря три человека погибли при ударе ВСУ по пункту гуманитарной помощи в Алешках.