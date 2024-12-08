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ВСУ обстреляли территорию ДНР шесть раз за сутки

Информации о жертвах среди мирных жителей нет.
Анастасия Бобылева 2024-12-08 00:50:03
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости

Украинские националисты шесть раз за последние сутки атаковали территорию ДНР. Об этом говорит сводка представительства республики в СЦКК.

«Шесть фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - говорится в сообщении.

Все шесть обстрелов пришлись на горловское направление. Всего ВСУ выпустили 13 боеприпасов. Информации о жертвах или пострадавших среди мирного населения нет.

Украинские боевики регулярно наносят удары по новым регионам и приграничным территориям РФ. Они обстреливают в том числе населенные пункты Курской области, из-за чего гибнут мирные жители. Так, 6 декабря три человека погибли при ударе ВСУ по пункту гуманитарной помощи в Алешках.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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