В Алешках три человека погибли при ударе по пункту гумпомощи

Украинские боевики нанесли удар дронами-камикадзе по пункту выдачи гуманитарной помощи в населенном пункте Алешки в Херсонской области. В результате атаки погибли трое мирных жителей, еще трое получили тяжелые ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Этот акт агрессии, приведший к трагическим последствиям, был направлен исключительно на мирное население. Украинские операторы отлично видели и знали, что атакуют беспилотниками не просто гражданскую цель, а место помощи людям, живущими в тяжелой обстановке фронтового города», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Пострадавшие доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации.

Сальдо выразил соболезнования родным погибших и заявил, что пострадавшие получат всю необходимую помощь. Обстоятельства обстрела будут расследованы, а виновных привлекут к ответственности, подчеркнул губернатор.