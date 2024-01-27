Учредительный съезд недавно образованной немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» начался со слов благодарности Красной армии за освобождение Европы от нацистов.

«Только Красная армия принесла в жертву 13 млн солдат для освобождения всех порабощенных и ослепленных нацистским режимом, они отдали за это жизни», - сказала писательница Даниэла Дан, взявшая первое слово на съезде.

Она добавила, что за этот подвиг Европа должна быть «в вечном долгу» перед советской армией, вне зависимости от того, как «меняется ситуации в мире». На съезде напомнили, что именно Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), а не представители союзной армии, как то говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Писательница также отметила тот факт, что первый съезд партии проходит именно 27 января - в Международный день памяти жертв холокоста. В этот день в 1945 году советские солдаты освободили концентрационный лагерь Аушвиц, в котором в период с 1941 по 1945 год погибли около миллиона евреев.

Сара Вагенкнехт, ранее выступавшая в качестве депутата от немецкой партии «Левые», является сторонницей прекращения поставок оружия киевскому режиму и мирных инициатив в конфликте на Украине. Именно с ее воодушевления в феврале прошлого года 25 тысяч немцев вышли на улицы Берлина с лозунгами «Дипломатия, а не оружие» и другими.