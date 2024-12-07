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Байден и Трамп поговорили по телефону по случаю Дня благодарения

Телеканал NBC News отмечает, что разговор был недолгий и не касался актуальной повестки.
Игнат Далакян 2024-12-07 09:48:38
© Фото: Al Drago - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Действующий американский президент Джо Байден и одержавший победу в президентской гонке США Дональд Трамп провели телефонный разговор по случаю Дня благодарения. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на два источника, знакомые с разговором.

«Президент Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп поговорили по телефону на прошлой неделе, в выходные по случаю Дня благодарения», - указывает телеканал.

По его информации, инициатором разговора стал Трамп, который позвонил, чтобы поздравить действующего главу государства с Днем Благодарения. Отмечается, что разговор двух лидеров был непродолжительным и не касался актуальной повестки.

Беседа стала первой после их встречи в Белом доме 13 ноября. Тогда Дональд Трамп и Джо Байден подписали меморандум о передачи власти. Документ формализует начало передачи власти. Обычно этот процесс занимает месяцы и предполагает обмен информацией с новыми должностными лицами по актуальным вопросам.

 

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #телефонный разговор #День Благодарения
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