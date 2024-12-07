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Причиной конфликта в школе Краснодара могла быть попытка заступиться за девочку

Ранее сообщалось, что в результате поножовщины пять человек пострадали, из них твое госпитализированы.
Глеб Владовский 2024-12-07 09:38:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Возможной причиной поножовщины в одной из школ Краснодара могла быть попытка заступиться за девочку. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно, двое пострадавших - родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал ее и не давал прохода», - приводит слова собеседника РИА Новости.

Уточняется, что у девочки также ссадины и синяки.

Напомним, что в краснодарской школе №94 между учениками произошел конфликт, в ходе которого один из учеников применил нож. В результате драки пять человек получили травмы. Из них трое госпитализированы.

#в стране и мире #Краснодар #Школьники #поножовщина #Заступник
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