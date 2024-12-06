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СК возбудило уголовное дело по факту поножовщины в школе Краснодара

Всего в ходе конфликта пострадали пять человек.
Таисия Кваша 2024-12-06 21:06:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Сотрудники Следственного комитета по Кранодарскому краю возбудили уголовное дело по факту нападения ученика с ножом в школе Краснодара. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кубани.

Уголовное дело возбуждено по статьям ч.1 ст.293 «Халатность» и ч.2 ст.213 «Хулиганство» УК РФ.

Всего в ходе поножовщины пострадали пять человек, трое из них госпитализированы.

Ранее в краснодарской школе №94 между учениками произошел конфликт. Один из школьников использовал нож. Губернатор Краснодарского края призвал разобраться в ситуации, где ученик смог пронести в школу холодное оружие.

#в стране и мире #Краснодарский край #школа #конфликт #Кубань #Краснодар #СК #Хулиганство
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