СК возбудило уголовное дело по факту поножовщины в школе Краснодара

Сотрудники Следственного комитета по Кранодарскому краю возбудили уголовное дело по факту нападения ученика с ножом в школе Краснодара. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кубани.

Уголовное дело возбуждено по статьям ч.1 ст.293 «Халатность» и ч.2 ст.213 «Хулиганство» УК РФ.

Всего в ходе поножовщины пострадали пять человек, трое из них госпитализированы.

Ранее в краснодарской школе №94 между учениками произошел конфликт. Один из школьников использовал нож. Губернатор Краснодарского края призвал разобраться в ситуации, где ученик смог пронести в школу холодное оружие.