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Эндокринолог рассказала о пользе зефира при гастрите

По словам врача, при нормированном употреблении, эта сладость оказывает благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт.
Глеб Владовский 2024-12-07 08:53:50
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Globvallookpress

При заболевании гастритом, пациентам приходится следовать определенным ограничениям в питании. Врачи не рекомендуют пищу с очень выраженными вкусами, чтобы не раздражать слизистую желудка. Однако сладости, в том числе зефир, под запрет не попадают. Более того, он оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт. Чем именно зефир полезен, рассказала в беседе с радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам эксперта, зефир, помимо того, что низкокалориен, обогащен микроэлементами, в том числе кальцием, калием и магнием.

«Еще полезнее зефир с агар-агаром, тем более что эта желеобразная субстанция для поврежденной слизистой - это своего рода лекарство, которое защищает желудок от негативного воздействия», - добавила врач.

Павлова также предостерегла от чрезмерного употребления зефира. Дело в том, что содержащийся в нем пектин может привести как минимум к ожирению.

«Поэтому делать из зефира панацею нельзя. Но если есть его в умеренном количестве, то это одна из самых безвредных сладостей», - подчеркнула эндокринолог.

Ранее сообщилось о приостановке Роспотребнадзором работы фабрики «Сокол», изготавливающей зефир без сахара, из-за найденных нарушений.

#в стране и мире #эндокринолог #гастрит #зефир #пектин
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