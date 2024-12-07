Эндокринолог рассказала о пользе зефира при гастрите

При заболевании гастритом, пациентам приходится следовать определенным ограничениям в питании. Врачи не рекомендуют пищу с очень выраженными вкусами, чтобы не раздражать слизистую желудка. Однако сладости, в том числе зефир, под запрет не попадают. Более того, он оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт. Чем именно зефир полезен, рассказала в беседе с радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам эксперта, зефир, помимо того, что низкокалориен, обогащен микроэлементами, в том числе кальцием, калием и магнием.

«Еще полезнее зефир с агар-агаром, тем более что эта желеобразная субстанция для поврежденной слизистой - это своего рода лекарство, которое защищает желудок от негативного воздействия», - добавила врач.

Павлова также предостерегла от чрезмерного употребления зефира. Дело в том, что содержащийся в нем пектин может привести как минимум к ожирению.

«Поэтому делать из зефира панацею нельзя. Но если есть его в умеренном количестве, то это одна из самых безвредных сладостей», - подчеркнула эндокринолог.

Ранее сообщилось о приостановке Роспотребнадзором работы фабрики «Сокол», изготавливающей зефир без сахара, из-за найденных нарушений.