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Роспотребнадзор приостановил работу фабрики «Сокол» после жалоб на зефир

После проверки специалисты Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения.
Игнат Далакян 2024-10-24 17:32:55
© Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Globallookpress

Работу фабрики «Сокол», изготавливающую зефир без сахара, приостановили из-за найденных нарушений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что на продукции нет подтверждения сроков годности. Также на заводе плохо содержат производственные помещения, технологическое оборудование, нарушают условия хранения и не в полной мере контролируют закладку сырья.

На данный момент продажа зефира в ряде магазинов прекращена.

Ранее, по данным Telegram-канала Mash, люди массово жаловались на отравление зефиром «Классический» и зефиром «Жизель», которые производил завод «Сокол». После употребления десерта у них сильно болел живот, начались понос и тошнота. Клиенты предполагали, что дело может быть в мальтите. Это спирт из крахмала, который используется как сахарозаменитель и подсластитель.

#в стране и мире #отравление #роспотребнадзор #нарушения #фабрика #сокол #зефир
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