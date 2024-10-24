Роспотребнадзор приостановил работу фабрики «Сокол» после жалоб на зефир

Работу фабрики «Сокол», изготавливающую зефир без сахара, приостановили из-за найденных нарушений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что на продукции нет подтверждения сроков годности. Также на заводе плохо содержат производственные помещения, технологическое оборудование, нарушают условия хранения и не в полной мере контролируют закладку сырья.

На данный момент продажа зефира в ряде магазинов прекращена.

Ранее, по данным Telegram-канала Mash, люди массово жаловались на отравление зефиром «Классический» и зефиром «Жизель», которые производил завод «Сокол». После употребления десерта у них сильно болел живот, начались понос и тошнота. Клиенты предполагали, что дело может быть в мальтите. Это спирт из крахмала, который используется как сахарозаменитель и подсластитель.