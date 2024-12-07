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В МЭР назвали препятствие для запуска прямых рейсов на курорты Вьетнама

По данным ведомства, все зависит, прежде всего, от способности местных аэропортов обслуживать российские самолеты.
Глеб Владовский 2024-12-07 07:49:32
© Фото: Carola Frentzen, dpa, Globallookpress

Существует препятствие, которое может затруднить запуск прямых рейсов из России в популярные курорты Вьетнама. Об этом сообщил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Расширение полетной программы во Вьетнам зависит от способности вьетнамских аэропортов обслуживать наши борта», - заявил он журналистам.

Кондратьев при этом подчеркнул, что Москва желает запустить прямые рейсы на эти курорты. В настоящее время только из Москвы и Иркутска производятся вылеты в эту страну на юго-востоке Азии.

Напомним, что Вьетнам еще до пандемии у россиян был одним из самых популярных туристических направлений. По данным «Интерфакса», в год его посещало около 600 тысяч туристов.

#в стране и мире #Вьетнам #минэкономразвития рф #курорты #прямые рейсы
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