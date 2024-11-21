Вьетнам экстрадировал в Белоруссию воевавшего в рядах ВСУ боевика

Власти Вьетнама экстрадировали в Белоруссию воевавшего на стороне Украины боевика. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ.

Уточняется, что Василий Веремейчик служил в полку имени Калиновского, который входит в состав Интернационального легиона ВСУ. Боевика разыскивали сотрудники белорусского КГБ. Его экстрадировали из Хошимина и выдали Минску «в рамках международного сотрудничества».

Телеканал напомнил, что Веремейчик уехал на Украину 2020 году после протестов из-за результатов президентских выборов. Когда началась СВО, боевик присоединился к полку Калиновского. Позднее Веремейчик переехал в Литву, однако служба в белорусской армии не позволила ему получить вид на жительство.