Мурашко: Россия готова к борьбе с «болезнью X»

«Болезнь X» является лишь гипотетическая угроза, но российская система здравоохранения готова и к ней, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, Россия готова и к ней, так как система здравоохранения, после эпидемии коронавируса, научилась быстро адаптироваться. Также это возможно благодаря реализуемым сегодня программам: диагностики, тест-систем и мониторинга заболеваемости, пишет РИА Новости.

Смертельная «болезнь Х», которая может стать новой пандемий, стала главной темой обсуждения ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Страшная, неизученная и в 20 раз смертельнее COVID-19 - так глава ВОЗ пугает загадочной «болезнью Х». Это вирус, которого пока не существует в природе, но при мутации уже известных патогенов, например, птичьего гриппа или оспы обезьян, он вполне скоро может появиться. l

В Роспотребнадзоре уверяют, что если «вирус Х» распространится, то российские ученые в короткие сроки создадут собственную вакцину для борьбы с заболеванием, как это было сделано в эпоху коронавируса.