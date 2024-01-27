США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов в Йемене

Вооруженные силы США нанесли очередной удар по Йемену. На этот раз целью Пентагона была противокорабельная ракета повстанцев-хуситов. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

«27 января, около 03:45 по времени Саны силы CENTCOM нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, направленной в сторону Красного моря и готовой к запуску», - говорится в сообщении пресс-службы командования в соцсети X.

Напомним, коалиционные силы Штатов и Великобритании наносят удары по йеменским хуситам с 12 января. В Вашингтоне и Лондоне считают, что таким образом обеспечивают безопасность судоходства в акватории Красного моря. Целями коалиции стали радарные и пусковые установки крылатых ракет хуситов, места хранения беспилотников и склады с вооружением.

В минувший вторник Пентагон заявил, что бомбардировка объектов военной инфраструктуры хуситов была успешной и достигла желаемого результата.