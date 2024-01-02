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Летчик Белецкий рассказал, о чем он говорил с Путиным во время встречи в Ново-Огареве

По словам военнослужащего, он беседовал с главой государства больше на бытовые темы.
Игнат Далакян 2024-01-02 07:10:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Награжденный российским президентом штурман звена 39-ого гвардейского отдельного вертолетного полка Павел Белецкий в беседе со «Звездой» рассказал, о чем он беседовал с Владимиром Путиным во время встречи в Ново-Огареве.

«Когда он нас пригласил побеседовать, мы больше говорили на бытовые темы. В плане того, как у нас обеспечение проходит, как у нас на местах, что хорошо, что плохо, где какие нюансы есть. Интересовался просто нашими какими-то проблемами личными», - рассказал летчик.

По словам военнослужащего, глава государства интересовался у него не только про авиацию, но и спрашивал про моряков, пехоту, танкистов, а также рассказывал разные свои истории.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече в резиденции в Ново-Огареве поздравил участников спецоперации с наступившим Новым годом. Каждого военнослужащего он наградил личным табельным оружием и президентскими значками.

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