У ВСУ закончится имеющийся запас артиллерийских снарядов «к концу следующего месяца», если Конгресс заблокирует и не одобрит очередной пакет военной помощи Киеву, пишет британский журналист и военный историк Макс Хейстингс в The Times.

«Это неотложный и жизненно важный вопрос. Украинское руководство находится в замешательстве относительно того, что делать дальше», - отмечает Хейстингс.

По его мнению, у Киева «нет четкой стратегии» на случай дальнейших перебоев с поставками вооружений, спонсируемых Западом. Также журналист не мог не отметить наращивание военного преимущества России, увеличения производства вооружений и более эффективного использования беспилотников и работы средств радиоэлектронной борьбы.

Хейстингс также говорит об усталости большинства западноевропейских стран от конфликта на Украине. Непубличное руководство, по оценкам эксперта, хочет прекращения событий на Украине «почти на любых условиях».

Сейчас страны ЕС поставили Киеву 300 тысяч снарядов, что значительно меньше, чем было обещано. На фоне нехватки боеприпасов украинские военнослужащие были вынуждены стрелять в 4 раза меньше для экономии снарядов, ранее писала газета Financial Times. Количество производимых выстрелов снизилось с 8 000 до 2 000 в день, сказал командир взвода украинских военных.

Официальный Киев продолжает рассчитывать на расширение военной помощи со стороны западных партнеров, которые должны нарастить производство боеприпасов и оружия. Очередная встреча в формате Рамштайн при участии представителей 50 государств состоялась 23 января. В ходе заседания глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус пообещал передать ВСУ списанные многоцелевые вертолеты Sea King MK4. Вместе с ними будет передан комплект запасных частей, уточнил министр.