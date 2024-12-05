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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» грузовик с орудием ВСУ в Курской области

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленной цели.
2024-12-05 17:32:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли удар по грузовому автомобилю ВСУ с буксируемым артиллерийским орудием и боекомплектом в Курской области, применив барражирующий боеприпас «Ланцет». Министерство обороны России продемонстрировало на видео последствия точного попадания дрона-камикадзе.

На кадрах объективного контроля, снятых с помощью беспилотника, видно, как машина движется по дороге. В следующей части видео показан момент удара - происходит детонация и пожар.

В описании к видео сказано, что машину удалось обнаружить в ходе разведывательных мероприятий. В результате прямого попадания она была уничтожена.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #Курская область #ВСУ #ланцет
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