Попова заявила, что в России единичные случаи завоза оспы обезьян

В России отработали алгоритм блокировки завоза вируса оспы обезьян. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, такие случаи пресекаются в течение нескольких дней и в целом их количество минимально. О ситуации с этим вирусом в РФ Попова рассказала ТАСС.

«Завозы вируса оспы обезьян в России, да, конечно, могут быть. Но алгоритм отработанный. И каждый такой завоз, а их единицы буквально, блокируется в течение нескольких дней», - пояснила руководитель Роспотребнадзора.

Оспа обезьян передается человеку от диких животных. Характерными признаками являются интоксикация, увеличение лимфоузлов, лихорадка и сыпь - пятна, которые потом формируются в пузырьки, а при вскрытии образуются язвы. Легкая форма болезни длится примерно от двух до четырех недель и проходит сама.

В ноябре сообщалось, что Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разработку вакцин на случай новых пандемий, в их числе лекарства против оспы обезьян, лихорадок Марбург и Ласса. Они уже на стадии клинических испытаний.