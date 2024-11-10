Центр Гамалеи начал работу над вакцинами на случай новых пандемий

В России началась разработка препаратов против инфекций, обладающих потенциалом начать пандемию. Об этом сообщил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, в настоящее время несколько препаратов, в том числе от оспы обезьян, лихорадок Марбург и Ласса и птичьего гриппа типа А, уже находятся на стадии клинических испытаний. Он отметил, что такие разработки называют «вакцинными консервами», то есть прототипами. Их можно доработать и ввести в оборот при необходимости.

«Если возникнут пандемические осложнения, то не надо создавать вакцину заново, надо выбирать из имеющихся прототипов. Уже созданы вакцины, что позволяет ввести в гражданский оборот данный вакцинный препарат буквально... за несколько недель», - приводит его слова Life.

Ранее сообщалось, что российские ученые в настоящее время отработали все варианты вакцины против смертельного вируса Марбург.