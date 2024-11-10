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Центр Гамалеи начал работу над вакцинами на случай новых пандемий

По словам главы центра Гинцбурга, несколько препаратов в том числе против оспы обезьян, лихорадок Марбург и Ласса уже находятся на стадии клинических испытаний.
Глеб Владовский 2024-11-10 02:01:36
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости

В России началась разработка препаратов против инфекций, обладающих потенциалом начать пандемию. Об этом сообщил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, в настоящее время несколько препаратов, в том числе от оспы обезьян, лихорадок Марбург и Ласса и птичьего гриппа типа А, уже находятся на стадии клинических испытаний. Он отметил, что такие разработки называют «вакцинными консервами», то есть прототипами. Их можно доработать и ввести в оборот при необходимости.

«Если возникнут пандемические осложнения, то не надо создавать вакцину заново, надо выбирать из имеющихся прототипов. Уже созданы вакцины, что позволяет ввести в гражданский оборот данный вакцинный препарат буквально... за несколько недель», - приводит его слова Life.

Ранее сообщалось, что российские ученые в настоящее время отработали все варианты вакцины против смертельного вируса Марбург.

#Россия #в стране и мире #вакцины #пандемия #препараты #центр гамалеи #разработка вакцин
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