Астрономы нашли самую маленькую экзопланету с водяным паром

Космический телескоп «Хаббл» нашел водяной пар в атмосфере экзопланеты GJ 9827d, которая расположена на расстоянии 97 световых лет от Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Отмечается, что GJ 9827d является самой маленькой экзопланетой, где обнаружили воду. Ее диаметр примерно в два раза превышает диаметр Земли.

«Вода на такой маленькой планете - это знаковое открытие. Это приближает нас ближе, чем когда-либо, к описанию миров, похожих на Землю», - отметил директор отдела физики атмосферы экзопланет в Институте астрономии Общества Макса Планка.

Напомним, ранее астрономы обнаружили новый мир - экзопланету LTT 1445 Ac - схожую по размеру и составу с Землей. Это самый ближайший к Солнечной системе объект с такими характеристиками.

Масса LTT 1445 Ac больше массы нашей планеты в 1,37 раза, а радиус больше в 1,07 раза. Плотность мира составляет 5,9 грамма на кубический сантиметр, а у Земли - 5,51.