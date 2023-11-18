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Ученые нашли новую экзопланету размером с Землю

Ирина Егорова
22:20 18.11.2023
Новый мир под названием «LTT 1445 Ac» расположен в 22 световых годах от Земли, что составляет примерно 190 трлн. километров.
Ученые нашли новую экзопланету размером с Землю
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency, Global Look Press
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Астрономы обнаружили новый мир - экзопланету LTT 1445 Ac - схожую по размеру и составу с Землей, передает ScienceAlert. Это самый ближайший к Солнечной системе объект с такими характеристиками. Масса LTT 1445 Ac больше массы нашей планеты в 1,37 раза, а радиус больше в 1,07 раза. Плотность мира составляет 5,9 грамма на кубический сантиметр, в то время как показатель Земли по этому параметру — 5,51.

«Наши измерения важны, потому что они говорят нам, что это, вероятно, очень близкая планета земной группы. Мы с нетерпением ждем последующих наблюдений, которые позволят нам лучше понять разнообразие планет вокруг других звезд», - передает слова  Эмили Пасс из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже издание.

Расположена планета за пределами Солнечной системы, именно поэтому она имеет приставку «экзо» и удалена от Земли на 22 световых года. Это составляет  примерно 190 трлн. километров, что не считается не так уж и далеко по космическим меркам.

LTT 1445 Ac  вращается вокруг небольшого и тусклого красного карлика, звезды, которая немного холоднее Солнца. Период обращения экзопланеты составляет всего 3,12 дня. Температура на поверхности планеты достигает до 260 градусов по Цельсию.

Находку удалось увидеть благодаря использованию данных космического телескопа «Хаббл», сказано в научном релизе.

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