После проваленного украинского контрнаступления администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает оборонительную стратегию для Киева, которая значительно уменьшит акцент на попытке захвата территорий. Об этом сообщает Washington Post.

«Очевидно, что украинцам будет трудно попытаться предпринять такие же серьезные усилия на всех фронтах, которые они пытались сделать в прошлом году», - отмечает высокопоставленный представитель администрации.

По его словам, новая стратегия состоит в том, чтобы дать украинским боевикам возможность удержать свои нынешние позиции.

Ранее отставной офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер предположил, что Украина не получит от США помощи, которая необходима для выживания киевского режима. По его словам, сейчас наступает конец Украины, потому что она не может сопротивляться без значительной материальной помощи Соединенных Штатов.

Риттер считает, что американская поддержка Украине больше не будет поставляться в прежних объемах. По его мнению, в США увидели, что поставки оружия не привели к успеху Киева.