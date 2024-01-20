Украина не получит от Соединенных Штатов помощи, которая необходима для выживания киевского режима. Об этом рассказал отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что у украинцев нет шансов получить помощь, которую они просят и которая позволит им выжить в этом году», - сказал Риттер.

Он считает, что сейчас наступает конец Украины, потому что она не может продолжить сопротивление без значительной американской материальной поддержки.

«Я не верю, что эта поддержка придет», - сказал офицер в отставке.

Риттер считает, что поддержка США Украине больше не будет поставляться в прежних объемах. Также по его мнению, американцы увидели, что вооруженные поставки не привели к успеху украинцев, поэтому в Белом доме понимают, что какое бы оружие не поставили Киеву, это бы не изменило ситуации.

Ранее Вашингтон объявлял об окончании поставок оружия и военной техники Киеву. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Такое решение было принято по причине отсутствия бюджетных средств на такие программы.