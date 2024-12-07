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Боевики ВСУ раскаленной кочергой выжгли слово «сепар» на спине жителя ДНР

Боевики спросили у мужчины, кто из его односельчан ждет российских военнослужащих. Не получив ответа, они начали раскаленной кочергой выжигать буквы на его спине.
Анастасия Бобылева Варвара Шрадер 2024-12-07 09:28:00
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике совместно  со смежными службами, а также администрацией помогают местным жителям эвакуироваться и разместиться в пунктах временной дислокации. Один из жителей ДНР, эвакуированный из села Шахтерское Великоновоселковского района, рассказал о жестоком обращении украинских солдат с гражданскими.

По словам мужчины, в конце февраля 2022 года боевики ВСУ зашли в село и начали выяснять, кто за Украину, а кто ждет российских военнослужащих. Они ворвались в его дом и начали допрашивать, сопровождая вопрос издевательствами. Пришли именно к нему, потому что дом находится на краю села рядом с пунктом дислокации ВСУ.

«Сначала избивали интересовались, кто за русских, кто ждун. Я ответить не мог, потому что я в этих рядах», - поделился он.

Не услышав ответа, боевики начали выжигать на спине жителя слово «сепар». Для этого они использовали раскаленную кочергу.

«Начали жечь. Нарисовали «сепар» кочергой. В печке нагревали ее и жгли», - рассказал мужчина.

По его словам, после пережитого его утешает только то, что он ничего не рассказал украинским солдатам и не подверг опасности знакомых и соседей.

По мере продвижения ВС РФ освобождаются населенные пункты, на новых освобожденных территориях МВД по ДНР открывает новые отделы полиции. В пунктах временного размещения полицейские общаются с эвакуированными жителями, узнают их проблемы и консультируют.

Ранее украинские боевики намеренно ударили по пункту выдачи гуманитарной помощи в населенном пункте Алешки в Херсонской области. В результате атаки погибли трое мирных жителей, еще трое получили тяжелые ранения.

#ДНР #ВСУ #наш эксклюзив #издевательства
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