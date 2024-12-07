Сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике совместно со смежными службами, а также администрацией помогают местным жителям эвакуироваться и разместиться в пунктах временной дислокации. Один из жителей ДНР, эвакуированный из села Шахтерское Великоновоселковского района, рассказал о жестоком обращении украинских солдат с гражданскими.

По словам мужчины, в конце февраля 2022 года боевики ВСУ зашли в село и начали выяснять, кто за Украину, а кто ждет российских военнослужащих. Они ворвались в его дом и начали допрашивать, сопровождая вопрос издевательствами. Пришли именно к нему, потому что дом находится на краю села рядом с пунктом дислокации ВСУ.

«Сначала избивали интересовались, кто за русских, кто ждун. Я ответить не мог, потому что я в этих рядах», - поделился он.

Не услышав ответа, боевики начали выжигать на спине жителя слово «сепар». Для этого они использовали раскаленную кочергу.

«Начали жечь. Нарисовали «сепар» кочергой. В печке нагревали ее и жгли», - рассказал мужчина.

По его словам, после пережитого его утешает только то, что он ничего не рассказал украинским солдатам и не подверг опасности знакомых и соседей.

По мере продвижения ВС РФ освобождаются населенные пункты, на новых освобожденных территориях МВД по ДНР открывает новые отделы полиции. В пунктах временного размещения полицейские общаются с эвакуированными жителями, узнают их проблемы и консультируют.

Ранее украинские боевики намеренно ударили по пункту выдачи гуманитарной помощи в населенном пункте Алешки в Херсонской области. В результате атаки погибли трое мирных жителей, еще трое получили тяжелые ранения.